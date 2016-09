Governo promete continuar a investir no esporte paralímpico após os Jogos

Home

Agência Brasil

Rio de Janeiro

Mesmo com a previsão de cortes no orçamento do governo federal para o próximo ano, o investimento no esporte paralímpico vai continuar. O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, disse hoje (6), em entrevista coletiva no centro de mídia (Media Center), no Rio de Janeiro, que o Brasil está se tornando uma “potência paralímpica” e que os investimentos para aprimorar o setor não serão interrompidos.

“Nossa expectativa é repetir o sucesso [dos Jogos Olímpicos] e aprimorar esse sucesso nos Jogos Paralímpícos. O Ministério do Esporte considera a parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro [CPB] algo muito positivo, muito profícuo. A gente tem, ao longo desses anos, participado da preparação dos atletas e da estruturação das modalidades paralímpicas. O governo brasileiro, por decisão governamental do presidente Temer, vai investir cada vez mais no esporte paralímpico. Ele vem numa espiral crescente, vem a cada ciclo conquistando uma evolução de resultados. Temos certeza que, como no esporte olímpico, também teremos uma evolução depois do excelente resultado que já tivemos em Londres”.

Sobre cortes no orçamento do minisério para o próximo ano, o ministro não especificou onde poderiam ser feitos, mas garantiu que a pasta não terá cortes maiores do que outros setores: “Evidentemente, o Brasil terá que fazer o debate de suas contas públicas e de seu orçamento, no Congresso Nacional, e teremos o orçamento que poderemos ter. É uma estimativa feita com base científica no que é esperado de receitas para o Brasil. Esperamos que o orçamento seja mais robusto. O importante para o esporte é que não teremos perda proporcional. Se tiver que cortar, será proporcional aos outros”. Picciani destacou que, a partir de agora, com os equipamentos construídos, a necessidade de investimentos diminui, mudandp o foco para otimização do uso e o fomento ao esporte.