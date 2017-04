Governo lança melhorias em ônibus antes de revisar tarifa

Home

Em meio ao debate sobre reajuste da passagem, prefeitura divulga aplicativo e lança novo itinerário

Em meio à discussão sobre o reajuste da tarifa de ônibus em São José dos Campos, o governo Felicio Ramuth (PSDB) começou a divulgar um pacote melhorias para os passageiros.

Só nesta semana, a prefeitura colocou em operação um aplicativo para smartphones, mais horários de ônibus para a região do Putim e uma nova linha de ônibus para a zona sudeste.

Anteriormente, em março, o governo já havia divulgado o início da operação de um ônibus movido a GNV/Biometano. A novidade está em avaliação pelos próximos 30 dias, como alternativa para substituição de parte dos veículos no período de renovação da frota.

“Já estamos exigindo melhorias no sistema. Estamos avançando em alguns compromissos, como nos aplicativos. Já está à disposição dos passageiros. Hoje, se você parar no pontos, consegue verificar as linhas e saber em quantos minutos o ônibus vai chegar”, afirmou.

Tarifa. Na última quinta-feira, a Câmara de São José dos Campos aprovou, por unanimidade, projeto do governo Felicio Ramuth que concede isenção de ISS (Imposto Sobre Serviços) para as três empresas que operam o transporte coletivo do município.

A expectativa é que, com a aprovação da matéria, Felicio anuncie nos próximos dias o reajuste da tarifa de ônibus na cidade. A desoneração, segundo a prefeitura, permitirá que o aumento da passagem fique abaixo do patamar solicitado pelas empresas.

As três concessionárias do transporte coletivo protocolaram em fevereiro pedido de revisão da tarifa do ônibus urbano do município. O aumento pode chegar a 30%, saltando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,97.

O projeto do governo, enviado em rito de urgência, fazia parte de um acordo com as empresas Expresso Maringá, Viação Saens Pena e CS Brasil. O último reajuste tarifário em São José dos Campos aconteceu em janeiro do ano passado, quando o ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) autorizou um aumento de R$ 3,40 para R$ 3,80.