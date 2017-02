Governo federal desmente Ortiz sobre 640 novas moradias

Home

Em novembro tucano disse que Taubaté teria novo conjunto do Minha Casa, mas União o desmentiu



O Ministério das Cidades, responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, desmentiu um anúncio feito pelo prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), no fim do ano passado. Em 17 de novembro, dia em que voltou ao cargo após ficar 99 dias afastado da prefeitura devido à cassação do mandato pela Justiça Eleitoral, o tucano disse que o ministério havia aprovado projeto para construção de conjunto habitacional com 640 casas no Quinta das Frutas.

Na ocasião, Ortiz afirmou que a prefeitura iria ceder o terreno e os governos federal e estadual ficariam responsáveis pela obra, que teria início em janeiro de 2017. O tucano disse ainda que o projeto já estava pré-aprovado desde 2013, mas que só em 2016 o ministério conseguiu incluir o investimento no orçamento do ano seguinte -- no caso, 2017.

No entanto, ao ser questionado pela reportagem nessa semana, o Ministério das Cidades negou ter pré-aprovado o projeto em 2013 ou aprovado a construção em 2016. “Informamos que não consta em nossa base de dados a contratação do empreendimento”, informou, em nota.

Nova versão. Questionado sobre a resposta do ministério, o governo tucano alterou a versão inicial. Nessa terça-feira, a gestão Ortiz afirmou que o conjunto será erguido em parceria apenas com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), do governo estadual, que mantém o programa Casa Paulista.

A prefeitura disse ainda que o conjunto passará de 640 para 500 casas, devido à mudança de faixa -- era da faixa 1, para famílias com renda mensal de até R$ 1.800, mas passou para a faixa 1,5 (R$ 2.350) em razão da escassez de recursos.

O município alegou ainda que as adequações teriam sido feitas após orientação do próprio Ministério das Cidades e que o início da obra dependeria somente da aprovação do projeto pela Caixa Econômica Federal.

Nova surpresa. A nova versão do governo Ortiz surpreendeu o coordenador regional da CDHU, Francisco de Assis Vieira, o Chesco, que também coordena o PSDB na região.

De acordo com Chesco, desde o início das tratativas para a construção do conjunto a prefeitura sempre citou que o governo federal teria aceitado o projeto. Sem a União, que costuma fazer o maior investimento, a CDHU não garante a obra. “No momento, estamos com o freio de mão puxado”, disse.