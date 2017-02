Governo do Estado apresenta plano para recuperar bacia do Jaguari

Home

Além da recuperação, serão definidas novas regras para a utilização da área da Bacia, uma das principais do rio Paraíba

Xandu Alves

São José dos Campos

O governo estadual vai apresentar um plano para recuperar a Bacia do Rio Jaguari, uma das principais sub-bacias do Rio Paraíba do Sul. Também serão definidas novas regras de uso da área da bacia, que passará a integrar o novo cinturão verde da Região Metropolitana de São Paulo.

Isso se deve à interligação da represa de Jaguari com a de Atibainha, que pertence ao Sistema Cantareira, principal reservatório da capital. As obras chegaram a 50% e devem terminar neste ano. A Bacia do Jaguari tem 1.308,5 quilômetros quadrados e fazem parte dela sete municípios, quatro deles do Vale: Igaratá, Jacareí, Monteiro Lobato e São José.

Cada um tem parte do seu território dentro da área da bacia, sendo que Igaratá está 100% localizada nessa área. São José tem 48%, com todo o distrito de São Francisco Xavier e mais porção da zona norte. Jacareí tem 14% e Monteiro Lobato, 5%.

O PDPA (Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental) da Bacia do Rio Jaguari será feito a partir de relatório da Cobrape (Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos), que vem sendo preparado desde 2015 e será finalizado até 31 de março. Outros 10 planos de mananciais que abastecem São Paulo também estão em andamento.

Preliminar, o documento foi apresentado, em dezembro de 2016, na Câmara de Igaratá, sem a representantes das prefeituras de São José e Jacareí, segundo apurou O VALE. A expectativa da Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, contratante do plano, é fazer uma segunda apresentação na região, na segunda quinzena de março, e abrir prazo para ajustes no relatório. Depois de pronto, o documento será enviado à Assembleia Legislativa para virar lei.

A norma disciplinará o zoneamento da área da Bacia do Jaguari, apontando o que poderá ou não ser feito. A preservação da água e do meio ambiente serão prioritários, o que pode inviabilizar empreendimentos nas cidades com área dentro da bacia, como na zona norte de São José e no distrito de São Francisco.

Prefeituras discutem o impacto das mudanças

Juarez Vasconcelos, secretário de Meio Ambiente de Igaratá, está preocupado com os impactos das regras da Bacia do Jaguari. “Tem o lado bom da preservação, mas a questão do uso e ocupação do solo pode engessar futuramente o desenvolvimento”.

A Prefeitura de São José garantiu que “assumiu o protagonismo” sobre as discussões do plano e que enviará “contribuições e propostas”, além de pedir reuniões com o governo para “aprofundar o tema”.

A Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí disse que está se “inteirando do assunto” e que atuará “de forma ativa nas discussões do plano e principalmente verificar os impactos que ocorrerão por força da lei proposta”.

Ricardo Araújo, coordenador da Unidade de Gerenciamento de Programas da Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, explicou que o plano da Bacia do Rio Jaguari não será “irrealista” e que o bom-senso será a norma. “A lei tem que ter uma abordagem realista, que preserve a bacia, mas sem inibir o crescimento das cidades”, disse