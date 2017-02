Governo de São José e PM iniciam ofensiva contra 'fluxos do funk'

Home

- 19:12

Bailes, organizados em ruas da cidade, normalmente de madrugada, com som alto, violência e que já provocaram ao menos quatro mortes na cidade nos últimos dois anos

Caíque Toledo

São José dos Campos

A prefeitura de São José dos Campos e a Polícia Militar iniciaram uma ofensiva contra os chamados 'fluxos dos funk' na cidade. Na primeira noite de operação, na última quinta-feira, três locais foram vistoriados.



De acordo com o governo municipal, equipes da Guarda Civil, PM e agentes de trânsito estiveram nas avenidas Anchieta e Manoel Borba Gato (na região central) e o Ladeirão, entre as avenidas Shishima Hifumi e Celuta Barbosa Mendonça (zona oeste). A intenção é coibir a perturbação do sossego público.



"A blitz, que se estendeu até a madrugada desta sexta-feira (17), teve como objetivo garantir a tranquilidade e coibir grandes aglomerações que constantemente incomodam os moradores por conta do barulho alto", informou o governo, em nota. Na primeira noite, foram registradas 18 autuações de estaciomamento proibido.



De acordo com a Lei Municipal 8.940/2013, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público, a multa para quem promove som alto vai de R$ 1.337,84 a R$ 26.756,96, valor que varia conforme os limites de decibéis apurados e em caso de reincidência na infração.



Os bailes, organizados em ruas da cidade, normalmente de madrugada, com som alto, violência e que já provocaram ao menos quatro mortes na cidade nos últimos dois anos.