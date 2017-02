Governo assina decreto que regulamenta o Uber em São José

Home

- 18:50

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), assinou nesta sexta-feira decreto que autoriza serviços de transporte individual por aplicativos na cidade, como o Uber.

Com essa regulamentação, a prefeitura passa a ter o controle sobre o mercado de transporte individual privado na cidade. A edição do decreto, que já estava em gestação desde janeiro, precisou ser agilizada depois do tumulto entre motoristas do Uber e taxistas, no início do mês, na Rodoviária Nova.

O governo vai exigir que as empresas responsáveis pelo serviço tenham sede em São José e paguem impostos ao município. Elas também serão obrigadas a compartilhar dados das corridas e dos condutores com a prefeitura. Os motoristas deverão, necessariamente, morar na cidade.

Uma das novidades do documento é que os taxistas também poderão trabalhar em empresas como o Uber. “São José é a primeira cidade que inclui os taxistas nestas empresas. Todos os taxistas poderão se credenciar e, ao ser chamado, seguirão as regras e a tarifa daquele aplicativo”, afirmou Felicio Ramuth.

O decreto prevê penalizações a quem descumprir as regras, como transportar passageiros sem credenciamento, cadastro ou autorização. A multa será de R$ 1.544,85.

Crítica. O Sindicato dos Taxistas criticou parte do decreto. A categoria cobrava a limitação do número de licenças do serviço a até 30% das liberadas aos taxistas. Esse pedido, no entanto, foi excluído do texto final. “A gente vem negociando desde a administração anterior. Vínhamos fazendo cerca de três reuniões por semana. O principal item que queríamos, a prefeitura não quis fechar. Trata do número de licenças. Vai matar o táxi”, declarou o presidente do Sindicato dos Taxistas, Carlos Avelar.

Sobre a possibilidade de taxistas trabalharem para o Uber, ele acha inviável. “Não tem como trabalhar para aplicativo e manter o carro. O que a gente vai ganhar mal dá para abastecer o carro”, disse. O projeto que tramita na Câmara, com o objetivo de regulamentar a atividade, será retirado pela autora, a vereadora Dulce Rita (PSDB).

Compartilhar. O decreto também abre a possibilidade para a instalação em São José do sistema público de carros compartilhados. Por meio de um cadastro, interessados poderão pegar um automóvel nas estações e utilizá-lo por valores pré-determinados.

Ainda não há empresa definida para fazer em serviço.