Governo anuncia R$ 8,2 bilhões em crédito a pequenas empresas

Home

- 20:35

Convênio entre Sebrae, Banco do Brasil e Receita Federal visa diminuir burocracia e inadimplência

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O governo Federal anunciou nesta quarta um pacote que prevê a disponibilização de R$ 8,2 bilhões em crédito para pequenos empresários nos próximos dois anos.

Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), os recursos serão liberados pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A promessa durante o lançamento do programa Empreendedor Mais Simples. é de que haverá menos burocracia e mais crédito.

O Sebrae firmou convênio com o Banco do Brasil e a Receita Federal, para investir R$ 200 milhões em sistema de simplificação do processo de gestão para o pequeno empreendedor.

Cerca de 150 mil empresas devem ser beneficiadas com o plano, que começará a ser desenvolvido a partir do mês que vem, com conclusão em 2018. O objetivo principal do acordo é tentar diminuir a inadimplência desses pequenos empresários.

Apoio. O gerente regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Taubaté, José de Arimathéa Campos, acredita que a nova medida irá ajudar os empresários a sair da crise. “Esse programa de financiamento já existia, mas o que muda agora é a maior facilidade. Isso pode dar uma alavancada na economia, pois o objetivo é aumentar a produção e a geração de empregos”, afirmou ao O VALE.