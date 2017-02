Goleiro do Handebol do Taubaté aposta em títulos este ano

Home

Rick, goleiro titular do Handebol Taubaté desde 2014, aposta em mais uma temporada de conquistas; time é o atual campeão nacional e pan-americano

O experiente goleiro Rick Milles vai para sua quarta temporada com a camisa do Handebol Taubaté em 2017. Com um currículo cheio de títulos, passagens importantes pela Seleção Brasileira, e considerado hoje uma das referências da posição dentro do país, se mostra animado com as perspectivas para a temporada que vai começar.



“Nosso time é muito qualificado e temos um elenco muito bom para ganhar os campeonatos que vamos disputar”, afirmou, através da assessoria de imprensa do clube.



Rick chegou ao Taubaté em 2014, vindo do São Bernardo. Em seu ano de estreia, já conquistou três títulos: o Pan-Americanos de Clubes, a Liga Nacional, e também os Jogos Abertos do Interior. “Vou para meu quarto ano aqui no Taubaté e a expectativa é a melhor possível. Tenho confiança que faremos um ótimo ano, e a meta é conquistar títulos”, disse.



Trabalho forte. Em meio aos treinos físicos pesados da pré-temporada, Rick destaca que o trabalho de base no início de ano é bem cansativo e desgastante. “Mas é bom que nós tenhamos esse período duro agora, pois mais para frente isso fará a diferença no auge da temporada quando teremos sequências duras de jogos. Acho que ninguém gosta de pré-temporada, mas é uma parte muito importante do nosso trabalho”, destaca.



Como um dos destaques da equipe do Handebol Taubaté, homem de confiança do técnico Marcus Ricardo de Oliveira, o ‘Tatá’, e colecionador de títulos com a equipe, Rick traz ainda a experiência e a tranquilidade quando a responsabilidade pesa sobre os ombros do time. Atual tricampeão da Liga Nacional e tetracampeão Pan-Americano, o Taubaté é a equipe a ser batida nesta temporada, mas o goleiro afirma que o grupo está focado e não deixará nenhum tipo de favoritismo subir à cabeça.



“Acho que todos nós do time não pensamos em favoritismo, mas sim em fazer o melhor e se doar ao máximo dentro de quadra. Essa é a marca do Taubaté”, afirma o jogador da equipe taubateana.