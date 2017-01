GM paga PLR de R$ 16.459 em São José

Home

São José dos Campos

Os funcionários da GM de São José dos Campos devem receber, ainda este mês, a segunda parcela da PLR (Participação nos Lucros Resultados), referentes a 2016, no valor de R$ 7.859. Assim, no total, os metalúrgicos vão receber R$ 16.459. A primeira parcela, de R$ 8.600, já havia sido paga e maio do ano passado.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, este é o maior valor já pago de PLR para os funcionários da fábrica em São José. No ano anterior, a PLR paga aos funcionários foi de R$ 14.100. Na época, a segunda parcela do valor foi motivo de greve na fábrica.

Na oportunidade, a empresa ofereceu uma parcela de R$ 4.250 e o Sindicato exigia R$ 6.405. No final, após acordo, os trabalhadores acabaram recebendo R$ 5.600.

Agora, com os valores atuais, a estimativa da entidade de classes é de que R$ 38,5 milhões sejam injetados na economia da região. “A disposição para a luta dos operários da GM foi fundamental. Neste ano, teremos desafios ainda maiores que exigirão firmeza dos trabalhadores na defesa de direitos e salários”, disse o presidente do Sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá.

Números da fábrica. No ano passado, ainda de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a planta, que tem cerca de 5.000 funcionários, produziu 53 mil veículos, entre S-10 e Trailblazer.

No final do ano passado, um acordo entre fábrica e Sindicato prevê a contratação de 200 trabalhadores temporários, a partir do final de janeiro deste ano, para duas linhas de usinagem para motores a diesel na empresa.