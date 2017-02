GM dará férias coletivas a 2,2 mil trabalhadores em São José

Home

- 16:03

Atualizado às 16h17

Bruna Soares

São José dos Campos



A GM (General Motors) vai dar férias coletivas à 2,2 mil trabalhadores das linhas S10 e Trailblazer na fábrica de São José dos Campos. A estimativa é de que as férias comecem no próximo dia 13 e se encerrem no dia 1° de março.



Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José, a ação atingirá os operários das áreas de estamparia e injetora. A entidade não foi informada sobre o motivo da paralisação nos trabalhos e aguarda uma reunião com a empresa na próxima semana.



"Não sabemos o que pode ter acontecido, mas acredito que tenha a ver com as relações políticas entre o governo Trump [Donald, presidente dos Estados Unidos] e o México, país em que 30% do volume produzido da S10 é importado. Saberemos mais após a reunião da próxima semana", afirmou o presidente do Sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá.



A GM foi procurada pela reportagem de O VALE e informou que não vai comentar o caso.