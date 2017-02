GM concede férias coletivas e sindicato culpa Trump

Home

- 17:41

Redação

São José dos Campos

Em assembleia na portaria o complexo da General Motors em São José, na manhã desta quinta-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos culpou a política comercial do presidente norte-americano Donald Trump pelo cancelamento da exportação de 15 mil veículos da montadora.

Com isso, 2,2 mil trabalhadores entrarão em férias coletivas na próxima segunda-feira, paralisando a produção no complexo. A previsão é que voltem em março. Temendo demissões, o sindicato disse que vai mobilizar a categoria.

“Quando Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, o governo brasileiro disse que seria uma oportunidade para o Brasil vender seus produtos. O que vemos é o contrário”, disse o presidente do sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá. O problema de Trump com o México já afeta os negócios da GM no Brasil. As vendas para o México representam 27% da produção da GM de São José, onde são fabricados os modelos S10 e Trailblazer.

O sindicato avalia que, se a suspensão das importações for permanente, colocará em risco os empregos na planta, já ameaçados pela crise.