Globo estreia série sombria com taubateano entre os protagonistas

A Rede Globo estreia nesta terça-feira uma produção que promete trazer muito terror e suspense para a televisão. E quem está escalado como um dos protagonistas de 'Supermax' é o ator taubateano Ademir Emboava.



Na série, ele viverá José Augusto, um assessor político. Ao lado de outros seis homens e cinco mulheres, ele foi selecionado para viver a experiência de um reality show nada convencional: três meses de confinamento em um presídio desativado no coração da Floresta Amazônica. A escolha de cada participante não foi aleatória. Ao contrário, os doze possuem algo em comum: todos já cometeram um crime na vida.



A produção é assinada por José Alvarenga Jr, Marçal Aquino e Fernando Bonassi, e a Globo quer trazer elementos de ação, suspense, terror, drama e thriller em uma só história. Não a toa, elementos sobrenaturais estarão presentes no reality, comandado por Pedro Bial.



Na trama, o taubateano interpreta um assessor político, que atuou nos bastidores como "arrecador" de fundos para as campanhas de um partido. Ele é definido como "interesseiro e antiético", e participa do reality porque acredita que a notoriedade vai garantir sua sobrevivência.



Ademir Emboava nasceu em Taubaté e iniciou sua carreira artística na cidade, no início dos anos 90. Formado em Artes e Teatro, é professor e faz sua estreia na Rede Globo.