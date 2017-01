Gestor provisório da pasta da Cultura fala com exclusividade

Home

- 19:08

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Aldo Zonzini Filho. Esse é o nome da cultura de São José dos Campos, ao menos, pelos próximos quatro meses. O advogado, ex-secretário de Assuntos Jurídicos no governo do ex-prefeito Eduardo Cury (PSDB), está no comando da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

Ele foi nomeado administrador provisório da entidade após o prefeito Felício Ramuth (PSDB) vetar a Lista Tríplice para a definição do presidente da casa. Cabe a Zonzini não só coordenar o setor cultura nesse primeiro momento, como conduzir o processo de definição do novo mandatário.

A pedido de Ramuth, o gestor assumiu a mesma missão dos secretários, fazendo um levantamento de contratos e pagamentos dos funcionários.

O VALE conversou com Zonzini sobre alguns assuntos que têm deixado todos aqueles envolvidos na cena cultural da cidade apreensivos. Confira!

Me conte, por favor, um pouco sobre ti.

Sou advogado, tendo militado por mais de 20 anos em escritório particular, juntamente com meu pai; fui presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de São José dos Campos, e Secretário de Assuntos Jurídicos nos dois mandatos do ex-prefeito Eduardo Cury.

Você acompanhava os trabalhos da FCCR? E quais os desafios pessoais que encara com essa nomeação?

Sempre me interessei de uma forma ampla pelos diversos segmentos de arte. Quanto aos desafios são muitos, e tenho certeza de que, com a ajuda e a colaboração de todos, conseguiremos avançar de forma a levar mais atividades culturais para todos os bairros da cidade.

Quanto a FCCR administra hoje? Tenho a informação de algo em torno de R$ 20 milhões.

Realmente é esse o valor aproximado do orçamento anual da FCCR, chegando mais precisamente a R$ 23 milhões, sem contar transferências eventuais oriundas da LIF (Lei de Incentivos Fiscais) e ainda do Fundo Municipal de Cultura. Desse orçamento, gostaria de ressaltar que, efetivamente, o que vem sendo aplicado de fato nas atividades culturais não chega a R$ 6 milhões, praticamente ¼.

Nesse primeiro momento, Ramuth pediu para que você se inteirasse das ações e dos contratos da FCCR. Encontrou alguma irregularidade? Haverá cortes de pessoas e de projetos?

Vou iniciar a resposta pelo final da sua pergunta. Felizmente a FCCR encontra-se em uma situação administrativa/financeira regular. Com relação aos trabalhos que vinham sendo praticados pela Fundação, todos serão revistos. Os que são considerados exitosos serão mantidos e ampliados, como por exemplo, as oficinas culturais que ocorrem nas 12 Casas de Cultura .

Já no mês que vem vamos publicar um edital para credenciar oficineiros e as associações para reiniciarmos as atividades regulares nas Casas de Cultura.

Temos como proposta, levar mais atividades para bairros, praças e feiras, valorizando exclusivamente os artistas locais.

As atividades nas Casas de Cultura ainda não começaram. Quando vão começar?

Vale ressaltar, que todos os projetos que vinham sendo praticados pela gestão anterior, foram, sem exceção, findados. Ou seja, as contratações chegaram ao seu termo, estando dessa forma às atividades culturais efetivamente suspensas.

Como dito acima, aqueles projetos que entendermos serem importantes e que primordialmente consigam atingir um número expressivo de pessoas, em especial àquelas com menos oportunidades, serão certamente aperfeiçoados, ampliados e receberão mais recursos, focados na qualidade e na oportunidade de oferecer, principalmente ao jovem, uma formação cultural. O início das atividades deve ocorrer nessses primeiros meses.

Como gestor --ainda que provisório--, você pretende implantar algum projeto na casa? O que pode nos adiantar?

Independentemente da minha condição de administrador provisório, assumi a entidade com competência de praticar todos os atos inerentes ao cargo de Diretor Presidente, sendo assim, certamente iremos criar e inovar em algumas atividades, não tendo ainda como adiantar quais serão.

Uma das principais reclamações do setor cultural, é que há uma grande ‘panela’ em torno da FCCR, que privilegiam poucos grupos. O senhor soube ou percebeu isso ao longo desses dias?

O prefeito Felicio Ramuth definiu quatro pilares para a sua nova administração: simplificar, inovar, compartilhar recursos e gestão aberta. Dentro desse conceito, o prefeito quer valorizar ainda mais as atividades culturais, usando a estrutura da FCCR para chegar ao maior número de pessoas, principalmente àquelas que mais precisam.

Como está a questão do Conselho Deliberativo da FCCR? O que deve acontecer a partir de agora?

A convocação se dará no momento oportuno, dentro das regras estabelecidas pelo Estatuto da FCCR. O conselho atual tem mandato até o fechamento dos trabalhos oriundos das atividades do exercício de 2016, encerrando suas atividades após a análise e aprovação das contas respectivas. Na sequência, deve ser composto um Novo Conselho.

Como ficam os projetos que estão sendo analisados pelo conselho para o FMC? Eles continuam em análise pelas mesmas pessoas do ano passado?

Aqueles que ainda não foram deliberados serão analisados pelos novos membros que passarão a compor o Conselho que será formado esse ano.

Algumas pessoas da área de cultura se dizem preocupadas com o possível fim da FCCR. Essa é uma probabilidade?

Gostaria de ressaltar a preocupação do prefeito em valorizar de fato a cultura em São José, levando atividades para todos os bairros e possibilitando o acesso ao maior número de pessoas. Temos que pensar nesse momento em dar continuidade e trabalhar para o bem, tanto da cultura como da nossa cidade.

Sobre a Lista Tríplice, qual o próximo passo?

Uma nova Lista Tríplice será formada, através de regular votação pelo Conselho Deliberativo, finalizando com a nomeação do novo Diretor Presidente pelo Prefeito.

Como o senhor tem visto essa resistência (por parte das pessoas da área cultural) ao seu nome como gestor, e também em relação ao encerramento do contrato com a Orquestra?

Sinceramente, não tenho sentido essa resistência das citadas pessoas. Pelo contrário, tenho recebido muito incentivo e manifestações de apoio, tanto dos próprios funcionários da Fundação quanto de pessoas mais afeitas à área cultural.

Na verdade, criou-se, acho eu, que uma positiva expectativa de que a minha indicação sinaliza uma mudança de mentalidade, principalmente no que diz respeito ao trato tanto das pessoas como da coisa pública.

Penso que é o mesmo sentimento que fez a maioria da população acreditar em um novo modelo de gestão pública quando optou maciçamente pelo projeto do prefeito Felício Ramuth. Essa mudança é esperada pela comunidade no sentido amplo e isso inclui a FFCR.

Quanto ao encerramento do contrato da OSSJC, na minha opinião, foi uma decisão dura e muito corajosa do prefeito Felício, e tenho certeza de que ele não gostaria de ter tomado tal medida. Mas, em que pese a situação financeira da Prefeitura, que deve água e luz e com dívidas com as empresas de exames laboratoriais, foi necessário eleger prioridades que, nesse momento, é oferecer serviços públicos às pessoas que mais precisam.

Respeitamos as opiniões contrárias, mas governar significa eleger prioridades, investir onde a cidade está precisando. Quem sabe, num futuro próximo, com as contas em dia, possamos ter novamente a Orquestra Sinfônica -- aliás, criada pela gestão do governo do PSDB-- para valorizar a cultura em nossa cidade.