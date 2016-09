Geração de emprego domina campanha na TV em Taubaté

Home

Candidatos ao Palácio do Bom Conselho apresentam propostas para tentar amenizar os efeitos da crise econômica



Propostas para gerar emprego e amenizar os efeitos da crise econômica em Taubaté têm dominado a propaganda eleitoral dos postulantes ao Bom Conselho. De janeiro a julho desse ano, 1.969 vagas foram encerradas no município, com destaque negativo para os setores de comércio (-763), de indústria (-617), de serviços (-556) e da construção civil (-193).

Pollyana Gama (PPS) tem explorado em seus materiais a figura de seu vice, Rubens Fernandes (PRB), que atuou como secretário de Desenvolvimento em Pindamonhangaba e obteve resultados positivos de geração de emprego, apesar da crise. Pollyana propõe agilizar o processo de instalação de empresas de diferentes portes e também diversificar o parque industrial do município.

Desemprego. Já o empresário José Saud (PMDB) aposta em seu perfil de administrador para conquistar o voto. "O desemprego é um dos principais problemas de nossa cidade”, afirmou o peemedebista em seu programa, que teve a participação de Paulo Skaf (PMDB), presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Saud defende cooperativas de trabalho e o desenvolvimento do potencial turístico como forma de gerar empregos.

Isaac do Carmo (PT) é outro a apostar no potencial turístico de Taubaté. O ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos também defende que a cidade não fique mais dependente do setor automotivo. “Precisamos diversificar o nosso parque industrial”.

Balanço. Com direito a quase metade do tempo do bloco da propaganda eleitoral, Ortiz Junior (PSDB) tem conseguido explorar diversos temas todos os dias, como saúde, habitação, segurança e mobilidade urbana. O tucano tem optado por fazer balanços de sua administração, interrompida no último dia 10. Ortiz diz ter atraído 18 empresas para o município e incentivado a criação de 11 mil empregos na cidade.