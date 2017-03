General Eletric demite 120 trabalhadores em Taubaté

Home

- 15:26

*Atualizado às 17h30



Redação

São José dos Campos



Após um mês de negociações com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, a GE (General Electric) de Taubaté demitiu 120 trabalhadores, na manhã desta terça-feira (7).



Em fevereiro, o sindicato promoveu paralisações e reuniões com a empresa para discutir e evitar os desligamentos. A GE reivindicava a demissão de 240 trabalhadores para reestruturação.



Um PDV (Pedido de Demissão Voluntária) foi aberto entre fevereiro e março, porém houve poucas adesões.



Com as negociações, além dos direitos trabalhistas, os demitidos ficarão oito meses com o plano de saúde, valores extras que variam de um a três salários do trabalhador dependendo do tempo de empresa e PLR (Participação nos Lucros e Resultados) proporcional.



Em nota, a empresa comunicou que o cenário econômico criou um cenário desafiador e que a empresa precisa "adaptar constantemente suas operações, estrutura organizacional, produtos e serviços a fim de apoiar sua estratégia de crescimento em longo prazo e melhor atender às necessidades dos nossos clientes" e que tem estudado medidas para evitar demissões na unidade de Taubaté.