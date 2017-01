Pindamonhangaba ganhará reforço na segurança

Galeria

Visando coibir o número de delitos e reduzir os índices de criminalidade, a Prefeitura de Pindamonhangaba terá um sistema de monitoramento por câmeras, com o obejtivo de aumentar a segurança da população.



Reuniões sobre o assunto já estão sendo realizadas, com a presença da equipe da empresa vencedora do contrato para a instalação deste sistema, além do comandante da Polícia Militar, Capitão Ricardo Prolungati, e representante do 2º Batalhão de Engenharia de Combate "Borba Gato".



A ação prevê, inicialmente, a instalação de 16 câmeras de monitoramento nos locais mais vulneráveis da cidade – que farão a vigilância por períodos. Em uma nova etapa, a cidade receberá novos equipamentos.



"O sistema de inteligência possui tecnologia de ponta e é referência em diversas regiões do mundo", conta o prefeito Isael Domingues. "Este é um dos pontos de partida para trabalharmos a segurança em nossa cidade. Por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão, traremos diversos benefícios como portais nas principais entradas do município, além de ampliar o número de viaturas e a estrutura da Guarda Municipal, capacitando-a para realizar um trabalho cada vez mais voltado à população, e com ações educativas e preventivas".