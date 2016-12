Home

06:34

Cantor que esteve em São José nesta quinta bateu um papo com O VALE sobre sua missão: estimular as pessoas a se tornarem protagonistas de suas vidas

Paula Maria Prado

São José dos Campos

“Pensa! O pensamento tem poder. Mas não adianta só pensar. Você também tem que dizer! Diz! Porque as palavras têm poder. Mas não adianta só falar. Você também tem que fazer! Faz! Porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer”.

O refrão da letra “Se Liga Aí”, de Gabriel, O Pensador, resume a missão do cantor. Instigar, estimular as pessoas a correrem atrás dos seus direitos e de seus sonhos é um desejo presente em cada verso escrito por ele.

Gabriel esteve nesta quinta em São José dos Campos, onde fez um show no Dunluce Irish Pub, e bateu um papo exclusivo com O VALE. Abaixo, o rapper fala de suas inspirações, a música como poder de transformação social, o hit ‘Fé na Luta’, o documentário sobre sua carreira, lançado neste ano no Spotify, e sua última passagem pelo Vale do Paraíba. Confira!

O poder da música.

Não tenho dúvidas de que a música transforma pessoas. E pessoas mudam a sociedade. Como ouvinte, na adolescência eu já sentia esse poder de fazer o outro se mover, de querer mudar o mundo. E a melhor parte da minha carreira são as muitas histórias que guardo comigo de pessoas que mudaram as suas vidas -- largaram um vício, superaram doenças, realizaram sonhos-- inspirado em uma canção que escrevi. Me dão muita alegria.

Som.

Meu som é fruto de uma mistura de vários estilos, que eu ouvia e ainda ouço. Não censuro os meus ouvidos. Por isso faço um rap diferente. Tem um lado contundente, direto, mas há um outro do humor, da sátira

Ouço desde criança o rock brasileiro pós-Ditadura Militar, do Titãs, Legião Urbana, Paralamas, Plebe Rude, Ultraje a Rigor. Na mesma época eu descobri Raul Seixas, também tinha a MPB com seus letristas, que fui conhecendo aos poucos; o reggae do Bob Marley e do Peter Tosh. Até que veio o rap e me conquistou como linguagem.

O rap americano principalmente tinha letras muito boas, com o “storytelling”, que é uma realidade sendo mostrada em forma de música, como uma história. Essa mistura me ensinou inclusive a vencer a timidez que eu já tive um dia.

No meu show tem alto astral, freestyle. Há músicas profundas, mas também canções que divertem porque acho importante fazer as pessoas sorrirem.

Repertório.

Eu não fico pesquisando para fazer música. Acho que sou sensível às coisas que acontecem ao meu redor. As notícias na vida de um amigo, de um desconhecido... Eu escuto muito as pessoas e não só para que essas histórias virem músicas, mas para aprender. Sempre fui curioso, e transformar isso em música é um processo natural. Eu anoto uma ideia, a guardo, depois aquilo volta a memória e eu continuo escrevendo... Há coisas que aproveito, outras jogo fora...

‘Fé na Luta’.

Esta foi uma canção que nasceu de uma conversa com amigos que fazem MMA. Estávamos falando da relação do esporte com a vida, de superação, respeito e dignidade. E dali veio a ideia.

Mas eu queria falar sobre a luta de cada um, a luta da vida. Então me inspirei no refrão de “Dias de Luta, Dias de Glória”, de Charlie Brown Jr., que é uma banda que sempre passou para a música esse espírito de atitude e de garra. E combinamos a voz do Chorão, com o refrão “sampleado”, com o som dos meus amigos atrás, como do Champignon. São caras que já se foram, mas estão comigo a cada show.

E essa música passa uma coisa importante, mexe com a gente. Tive o retorno de muitas pessoas que usam a canção como um estímulo para o dia a dia.

Vida documentada.

No documentário lançado pelo Spotify falamos sobre a minha carreira, mas o foco foi a crítica social presente em músicas que lancei. São canções que mexem com as pessoas até como um estímulo ao ativismo, a cidadania. O roteiro foi pautado por: “Tô Feliz (Matei o Presidente)”, minha primeira música censurada, “Até quando?” e “Chega”, que viralizou na web.

A ideia foi mostrar esse Gabriel que incita as pessoas a cobrarem seus direitos e reagirem ao que está errado. O diretor e os produtores acompanharam minha rotina e gostei do resultado.

Vale do Paraíba. Estive algumas vezes na região. A última vez (no festival Contaí, em 2015, no Centro da Juventude) fiz uma palestra show. Havia crianças na plateia e pude conversar com elas. Eu li um livro infantil, depois parti para outras histórias. E foi um momento que ficou guardado na minha memória com muito carinho.