Gabinete de Amélia dá abrigo a ex-secretários de Carlinhos

09:23

Carlinhos e Amélia Naomi tiram fotos com eleitora no centro de S. José. Foto: Marcelo Caltabiano

Ex-secretários do petista, Marcos Aurélio dos Santos, Luiz Carlos de Lima e Luis Cândido agora trabalham no Legislativo



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O governo Carlinhos Almeida (PT) acabou oficialmente em 31 de dezembro de 2016. Na prática, entretanto, a gestão petista apenas mudou de endereço. Do Paço para a Câmara Municipal.

Secretários da administração passada foram nomeados no gabinete da vereadora Amélia Naomi (PT) e, a partir de agora, irão atuar na linha de frente contra o governo do prefeito Felicio Ramuth (PSDB). A lista inclui Marcos Aurélio dos Santos (com passagens por Governo e Transportes), Luiz Carlos de Lima (Gabinete, Urbam e Educação) e Luis Roberto Cândido, que ocupou a Assessoria Especial de Projetos Estratégicos, que tinha status de secretaria na gestão anterior.

No gabinete da vereadora, que é mulher de Carlinhos Almeida, ainda há outros nomes que ocupavam cargos na prefeitura e agora estão lotados na estrutura da Câmara Municipal.

A sala da vereadora se tornou uma espécie de quartel-general do governo Carlinhos Almeida. Há cerca de duas semanas, por exemplo, os ex-secretários e os vereadores do PT se reuniram para elaborar uma nota oficial sobre o suposto “rombo” deixado pela sigla, que chegaria a R$ 306 milhões.

Do encontro, saiu uma resposta à entrevista coletiva promovida pelo governo Felicio Ramuth, horas antes, no auditório do 7º andar do Paço Municipal. A nomeação de Marcos Aurélio dos Santos (no cargo de assessor legislativo) e de Luís Roberto Cândido (assessor parlamentar) foi oficializada no Boletim do Município da última sexta-feira.

Luiz Carlos de Lima foi oficializado como assessor parlamentar de Amélia Naomi na semana anterior.

Oposição. A intenção do PT é aproveitar o conhecimento que os ex-secretários têm do funcionamento da máquina do executivo para aprofundar a fiscalização dos atos do governo Felicio Ramuth.

Por terem ocupado pastas estratégicas, como Governo, Educação e Urbam, os ex-secretários conhecem de perto o andamento de projetos, licitações e compras feitas pela administração.

Na tarde desta segunda, O VALE entrou em contato com a vereadora Amelia Naomi por meio de telefone e via assessoria de imprensa, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem, às 21h.

Há duas semanas, a petista afirmou que o seu partido na oposição “vai defender a continuidade dos projetos que foram implantados no governo do prefeito Carlinhos Almeida, como o Escola Interativa e o Hospital da Mulher”.

A bancada do PT na Câmara de São José elegeu três vereadores. Além de Amélia Naomi, os petistas têm Wagner Balieiro e Juliana Fraga.