Fundo Social recebe doações para vítimas das chuvas em São José

O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos recebeu nessa sexta-feira a doação de 284 cestas básicas e 564 cobertores, que serão destinados às famílias atingidas pelas chuvas no início deste mês.

As doações vão beneficiar 142 famílias em situação de calamidade em diversos bairros da cidade. As cestas foram doadas pelo Lions Clube Centro, e trazem arroz, feijão, macarrão, família de trigo e materiais de higiene pessoal. “É muito gratificante servir quem realmente precisa. O Lions nos proporciona muitas oportunidades, como a alegria que estamos sentindo agora na entrega dessa doação”, disse Edson Neves, governador do Fundo Social.

A distribuição das cestas deve acontecer na terça-feira, com a participação de representnates do Lions Clube Centro. Doações ainda podem ser enviadas, no Parque da Cidade, onde fica o centro de distribuição do Fundo.