Funcionários do Próvisão se reúnem para discutir situação do hospital

Uma reunião entre funcionários do Hospital Próvisão, no Bosque dos Eucaliptos, região sul de São José dos Campos, e representantes do Sindicato Conlutas levantou a ameaça de paralisação nos serviços do hospital na manhã desta quarta-feira (22).



De acordo com o hospital houve uma reunião, mas não aconteceu ameaça de greve por parte dos funcionários, até porque o sindicato não representa a categoria. O hospital ainda reiterou que o atendimento acontece normalmente.



O VALE entrou em contato com a prefeitura, mas até a publicação desta reportagem o governo ainda não tinha retornado os contatos.



Caso. No início do ano o Próvisão normalizou o atendimento após duas semanas de paralisação. A entidade havia suspendido parte das ações por atrasos nos repasses feitos pela prefeitura. O governo Felicio Ramuth (PSDB) efetuou um repasse para possibilitar a marcação de 8.000 atendimentos. A dívida entre Prefeitura de São José e Próvisão girava em torno dos R$ 2 milhões.