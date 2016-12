Fumaça preta da Revap é nociva, garante Cetesb

Home

Refinaria Henrique Lage, em São José, é multada após avaliação feita pela Companhia Ambiental



Caíque Toledo

Após apurar o caso e aplicar uma multa para a Petrobrás, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) avaliou que a fumaça preta emitida pela Revap (Refinaria Henrique Lage), no último dia 24, em São José dos Campos, é nociva à saúde humana e pode prejudicar os moradores.

De acordo com o relatório da Companhia, a emissão dos poluentes na fumaça preta liberada pela refinaria pode tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando incômodos à população da cidade de São José.

A Petrobras, responsável pela refinaria, foi multada em R$ 471 mil. Segundo o governo do Estado, a empresa deverá apresentar, em um prazo de dez dias, um relatório detalhado sobre as causas da ocorrência, e também as medidas que serão implantadas para evitar novos casos de emissão.

Fumaça. O caso aconteceu no último sábado, véspera de Natal. A chaminé da Revap começou a emitir uma intensa fumaça preta, que chegou a ser vista até de outras cidades, como Caçapava e Taubaté.

De acordo com testemunhas, estouros foram ouvidos pouco antes da fumaça estar no ar da zona leste da cidade. A princípio houve suspeita de uma pequena explosão, mas a informação foi desmentida.

Uma queda de energia elétrica causou uma instabilidade operacional do processos industrial, gerando a emissão da fumaça preta. Moradores do local reclamaram da poluição no ar da cidade, e disseram que a emissão de fumaça preta acontece com mais frequência.

Outro lado. Procurada ontem, a Petrobras informou que ainda não foi notificada pela Cetesb do valor da multa. A Refinaria Henrique Lage está em São José dos Campos desde 1980.