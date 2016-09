Frente fria pode chegar à RMVale durante a semana

Home

- 16:03

Bruna Soares

São José dos Campos



As condições do tempo para esta semana prevê a chegada de uma frente fria para as cidades da RMVale.



De acordo com a meteorologia do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), nesta segunda-feira ainda poderá haver aumento de nebulosidade e possibilidades de chuvas isoladas, principalmente em São José dos Campos.



“A novidade é para amanhã, com a chegada de uma frente fria, ocasionando chuvas de forma mais generalizadas e que ocorrerá em todo o Estado”, afirmou o meteorologista Diogo Arsego.



As temperaturas serão de mínimas por volta dos 17°C enquanto que as máximas estarão em torno dos 26°C.



Chuvas. As notícias de chuvas chegarão para as cidades do Litoral Norte, a quarta-feira será de condições de chuvas ao longo do dia.



Ainda segundo a previsão do Cptec, a quinta-feira também será marcada por variação de nebulosidade com possibilidades de chuvas fracas que podem ocorrer de forma isolada.



Para o último dia da semana, a sexta-feira para as cidades da região será de predomínio de sol.