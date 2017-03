Frente fria passa pela região no início da semana

Home

- 10:40

Daniela Santos

São José dos Campos



Uma frente fria está passando pela região da RMVale e deverá fazer com que as temperaturas diminuam no início desta semana, de acordo com o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).



Os meteorologistas apontam que uma frente fria está entrando no sul do estado de São Paulo e deverá chegar na região no fim da tarde desta segunda-feira (13), com pancadas de chuva no fim da tarde, seguidas de trovoadas e ventos. No litoral norte as chuvas deverão vir ainda mais fortes, alertam os especialistas.



O técnico em meteorologia, Reginaldo Irineu, explica que esta mudança de clima é normal porque uma estação está indo embora.



“É normal porque está terminando uma estação (Verão), daí ocorre uma zona de transição e começa a mudar o padrão da atmosfera. Haverá mais frentes frias no litoral sudeste do país e, por isso, as temperaturas deverão cair em 4ºC até 5ºC aqui na região”, contou.



Em São José dos Campos e Taubaté as máximas não deverão passar dos 27ºC, 28ºC nesta segunda e terça-feira. No litoral norte, Caraguatatuba registrará máxima de 26º nesta segunda e de 27º na terça-feira. Em Ilhabela, até quarta-feira (15), as máximas deverão ficar na casa dos 28ºC.