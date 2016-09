Frente fria chega à região nesta quinta-feira

Home

Bruna Soares

Com o inicio da semana com dias muito quentes, uma frente fria deve chegar na RMVale derrubando as temperaturas altas.



De acordo com a meteorologista do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), Caroline Vidal, as altas temperaturas dessa terça-feira (13) foram causadas por ventos vindos da região norte do pais.



“A predominância dos ventos vindos da região norte trazem o ar quente, além disso, estamos com maior incidência de radiação solar, colaborando para a elevação das temperaturas”, afirmou Caroline.



Ainda segundo a previsão do tempo realizada pelo Cptec, na quinta-feira, uma massa de ar frio chegará à região derrubando as temperaturas em até 5°C, porém, isso não significa frio, uma vez que as temperaturas chegarão aos 28°C nas cidades do Vale do Paraíba.



Chuvas. Para as cidades da região, as temperaturas chegarão nesta terça-feira aos 33° e não haverá possibilidade de chuvas.

Nesta quarta-feira, as máximas poderão alcançar em torno dos 34°C em Taubaté, com as mínimas em 19°C. O dia será parcialmente nublado com sol entre poucas nuvens.

Já em São José, as temperaturas vão até os 33°C com possibilidade de 80% de pancadas de chuvas, que ocorrerão de fora isolada.