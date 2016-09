Francisco põe em dúvida viagem ao Vale no ano que vem

Home

Durante homenagem à Padroeira, papa declara que ‘não sabe se será possível’ retornar a Aparecida



Xandu Alves

São José dos Campos

O papa Francisco colocou em dúvida a sua vinda a Aparecida, em 2017, para a celebração dos 300 anos de encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Durante inauguração de monumento dedicado à santa nos jardins do Vaticano, no último sábado, Francisco disse que o Brasil atravessa um “momento triste” e sinalizou que provavelmente não visitará Aparecida no ano que vem. “Em 2013, havia prometido retornar, no próximo ano, a Aparecida. Não sei se será possível. Mas, pelo menos, estou mais próximo dela [da santa] aqui”, disse o pontífice, pedindo ao povo brasileiro para que reze.

“Convido-os a rezar para que ela continue protegendo todo o Brasil, todo o povo brasileiro, neste momento triste”, completou o papa durante a solenidade, acompanhada pelo cardeal-arcebispo de Aparecida, dom Raimundo Damasceno Assis.

Decisão. Sem comentar o assunto no final de semana, o cardeal tem afirmado que vir ou não a Aparecida é uma decisão pessoal do papa. Portanto, ele ainda pode mudar de opinião.

Em outubro do ano passado, quando participava do Sínodo dos Bispos, ao lado do papa, no Vaticano, dom Damasceno reafirmou essa postura do pontífice. “O Santo Padre, é claro, deseja ir, como já o manifestou em outras oportunidades. Está distante ainda, não podemos dizer que esta visita é oficial porque não nos cabe dar esta notícia, mas nós o aguardamos e esperamos que o Santo Padre nos visite em 2017”, disse ele, na ocasião.

Presidente do Sinhores (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) em Aparecida, Ernesto Elache disse que a visita do papa tornaria a comemoração dos 300 anos ainda mais grandiosa. “O carisma dele é incrível. Ele traria milhares de pessoas à cidade”.

A expectativa em Aparecida era de superar 15 milhões de visitantes no ano que vem, com a visita do papa. Sem ele, o número de romeiros pode ser um pouco menor.