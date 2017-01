FPF realiza pré-arbitral para a Quarta Divisão

Home

A Federação Paulista de Futebol realiza hoje à tarde um Conselho Pré-Arbitral da Segunda (Quarta) Divisão, do Campeonato Paulista, prevista para abril. O São José, rebaixado da Série A-3 no ano passado, vai conhecer quem serão os outros times confirmados para o torneio.

No Vale do Paraíba, o Manthiqueira e o Guaratinguetá já estão confirmados. A Esportiva de Guaratinguetá e o XV de Caraguatatuba devem ser reativados e voltam aos gramados. Segundo o vice-presidente do São José, Vanderlei Graça, na semana que vem será feito o Conselho Arbitral final que definirá grupos e tabela.

Oficial. Ainda segundo o dirigente da Águia do Vale, o dia 2 de fevereiro foi definido como a data oficial de apresentação do elenco joseense para a disputa do torneio, sob comando do técnico Oliveira. “Estamos apenas confirmando em qual hotel será a apresentação. No dia 1º, já começam os trabalhos de pré-temporada”, afirmou o dirigente ontem à tarde.