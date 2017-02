Fórum da Cultura apresenta principais defesas

Home

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Com a proposta de apoiar a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e visando a continuidade das políticas públicas de cultura em São José dos Campos --bem como sua melhoria--, foi criado na cidade o Fórum de Cultura, movimento que se declara apartidário, composto por artistas, produtores culturais e cidadãos interessados em debater a cena cultural joseense.

O grupo, que foi procurado por O VALE essa semana, nos enviou uma resposta coletiva sobre o seu ponto de vista em relação a alguns assuntos colocados pelo jornal, tais como a Bienal do Livro, encerrada na gestão passada, de Carlinhos Almeida (PT), e a extinção da Orquestra Sinfônica de São José, evento da atual gestão de Felicio Ramuth (PSDB).

“(A Bienal) não é foco específico do Fórum; seu retorno deveria estar atrelado ao incentivo à produção local”, afirmou o grupo em nota. Sobre a OSSJC, eles defendem a “imediata reativação da orquestra”.

Segundo e-mail enviado à redação, por meio do movimento #Cultura Resiste e #Cultura ResisteSJC, o grupo traz questionamentos em relação a algumas definições de Ramuth. Entre elas estão “desconsiderar a lista tríplice elaborada democraticamente pelo Conselho Deliberativo da FCCR, optando por deixar vago o cargo de Presidente da Fundação; anunciar a extinção da Orquestra Sinfônica de São José sem diálogo com as partes envolvidas, sem debate com a cidade, sem busca prévia de soluções alternativas e, pior, divulgando a decisão através de um vídeo em rede social”.

Segundo o Fórum a atitude desrespeitou músicos, gestores, população e, inclusive, os próprios vereadores, que não tiveram chance de se manifestar quanto ao tema. Por fim, “defender a extinção da Fundação Cultural Cassiano Ricardo ainda em 2017”.

O grupo não informou as próximas movimentações qu ocorrerão, mas contou que reuniões são realizadas semanalmente para debater a cultura e toda a sociedade está aberta a participar delas.

Outro lado. Procurada, a Prefeitura informou por meio de nota oficial que “em nenhum momento o prefeito foi consultado para indicar uma pessoa para compor a lista tríplice da FCCR e que foi decisão da Justiça nomear um administrador provisório”.

Sobre a OSSJC, o governo disse que “para governar é preciso eleger prioridades, principalmente para atender necessidades básicas de saúde e educação” e que “o atual governo herdou uma dívida de mais de R$ 306 milhões e precisa definir o que era preciso pagar”.

Ainda segundo a Prefeitura, haverá novos investimentos em atividades culturais que atenderão o maior número de pessoas em todas as regiões da cidade e exemplificou com a ampliação do projeto “Arte nos Bairros”. Por fim, o governo garantiu que a Fundação Cultural não será extinta.

Confira as defesas do Fórum da Cultura de São José dos Campos

Fundo Municipal de Cultura

A manutenção e progressiva ampliação do FMC é bandeira essencial do Fórum. O Fundo foi uma conquista importante, mas a forma como foi aprovado na Câmara deu margem a ‘flutuações de investimento’. É necessário corrigir isso, garantindo investimentos e a sua correta gestão.

Orquestra Sinfônica de São José dos Campos

Defendemos a imediata reativação da orquestra, bem como a realização de amplo debate junto à comunidade a respeito de novas formas para gestão da orquestra (com apoio do governo estadual, poderia tornar-se uma orquestra metropolitana, servindo à RMVale, por exemplo). O debate deve ser realizado sempre antes de se partir para alternativas radicais como a pura e simples extinção de algo que existe e funciona.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Há muito a melhorar. Por exemplo, seria ótimo desburocratizar as ações da FCCR, democratizando cada vez mais o acesso às iniciativas culturais. As mudanças devem vir no sentido de ampliação das ações, e não de corte. Além disso, a FCCR deve respeitar os prazos para divulgação de resultados.

Arte nos Bairros

Defendemos a manutenção e progressiva ampliação do projeto

Grupos culturais independentes

A própria criação do Fórum de Cultura atesta a importância dos grupos independentes, que são a espinha dorsal da resistência cultural na cidade

Reabertura e uso do Cine Teatro Benedito Alves

Os artistas locais devem ter garantida sua possibilidade de uso deste espaço. Um caminho é a realização de editais específicos para ocupação local



Fechamento das oficinas Altino Bondesan

Essa é uma questão complexa que infelizmente não foi respondida a contento pelo poder público nas diferentes esferas. Sabe-se que houve um corte global superior a 42% na verba das Oficinas Culturais em todo o Estado de SP. O governo alega que houve um repasse para as Prefeituras; no entanto, o repasse foi apenas parcial, justamente para ‘economizar’. No entanto, há um ponto mais grave: as oficinas culturais eram regionais, não apenas locais. Assim, ao transferir a responsabilidade do governo estadual para a Prefeitura, diversas outras cidades estão sendo prejudicadas, perdendo o acesso às oficinas culturais

Presidente interino da FCCR

Não cabe ao Fórum qualquer declaração sobre o presidente interino. Apenas repudiamos o gesto do prefeito, de ignorar uma lista tríplice de qualidade, definida democraticamente pelo Conselho Deliberativo da FCCR.

Festival da Mantiqueira

A edição de um Encontro da Mantiqueira em 2016 mostrou que a comunidade tem competência para gerir o evento, que, no entanto, carece de recursos para otimizar seu alcance junto à população. Por exemplo: é fundamental que se disponibilize transporte coletivo gratuito para o festival

Bienal do Livro de São José

Não é foco específico do Fórum. Seu retorno deveria estar atrelado ao incentivo à produção local. Deve-se também alterar o modelo das últimas edições, que era mais um ‘feirão do livro’ do que um evento de debate e difusão de literatura. É necessário ir além da visão meramente empreendedora/comercial; a Bienal deveria ser pensada como um evento cultural voltado para a formação de leitores e inserido em um contexto de outras atividades culturais

Virada Cultural Paulista

Não é tema específico do Fórum, que luta por ações continuadas e consistentes ao longo de todo o ano, em vez da política de ‘marasmo interrompido por eventos grandes e caros’. De todo modo, defendemos a participação da comunidade nas decisões referentes a uma Virada local