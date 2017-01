Fortes chuvas causam estragos por diversos pontos de São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Dois muros parcialmente cedidos, quedas de árvores por diversos pontos da cidade e alagamentos na região sul e oeste. Esse foi o balanço da forte chuva da tarde desta quarta-feira (11) em São José dos Campos.



De acordo com a Defesa Civil, somente na zona sul choveu o equivalente a 13 mm em pouco mais de 30 minutos. Na avenida Sebastião Henrique da Cunha Pontes, próximo ao bairro Parque Industrial, uma queda de galhos interditou uma faixa de rolamento pelo local. No mesmo bairro, uma árvore foi retirada de cima de um veículo na rua Santarém. Ninguém se feriu. A avenida Cidade Jardim, no trecho próximo ao Sesi, registrou alagamentos por cerca de 30 minutos. Houve lentidão no trânsito.



A EDP Bandeirante, fornecedora de energia na cidade, afirma que está trabalhando para consertar alguns semáforos que foram danificados por conta dos raios e fortes chuvas. Alguns pontos do bairro Jardim das Indústrias, na região oeste, ficaram completamente alagados.



Segundo o morador Ademir de Almeida, de 62 anos, no período de outubro a abril a situação fica complicada e o problema é antigo.



“A região foi canalizada sem nenhum planejamento. O problema é muito antigo. Já solicitamos, mas as providências não são tomadas. Sofro com enchentes de sete a oito vezes por ano. Todas as vezes (que chove) entram bichos em casa. Até ação pública já protocolamos”, reclamou.