Fortes chuvas assustam moradores de Campos do Jordão

11:55

Daniela Santos

Taubaté



A Defesa Civil de Campos do Jordão está nas ruas para verificar os prejuízos causados pelas fortes chuvas desta segunda-feira (6), na cidade. Mais de 40 famílias ficaram desalojadas.



Segundo o órgão, choveu forte em todo o município, mas em alguns pontos, principalmente aqueles próximos a represas, a quantidade de chuva foi o equivalente ao que era esperado em 20 dias do mês de fevereiro.



Não houve vítimas, nem deslizamentos de terras. Cerca de 30 homens da prefeitura estão fazendo a limpeza nas áreas mais afetadas da cidade. A prefeitura comunicou também que alimentos e roupas estão sendo distribuídos de acordo com as necessidades.