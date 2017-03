Fortes chuvas afetam cidades da região

Home

Daniela Santos e Bruna Soares

São José dos Campos



Quatrocentos e oitenta famílias foram atingidas pelas fortes chuvas que caíram em São José dos Campos na tarde desta segunda-feira (6).



Em uma hora choveu o esperado para todo o mês de março. Dentre os bairros mais afetados estão a Vila Corintinha (região central), Vila São Benedito (região sudeste), Residencial Cambuí (região sudeste) e bairro do Sapê (região leste).



Em sua página na rede social Facebook, o prefeito Felicio Ramuth informou que equipes do Fundo Social de Solidariedade e Defesa Civil se mobilizaram com doações de roupas, água, colchões e cobertas para os desabrigados e que quatro pontos foram montados para recebê-los. A Defesa Civil está mobilizada na cidade.



Número de casas alagadas:



São Benedito - 120



Residencial Cambuí – 100



Jardim do Lago - 90



Sapê - 70



Vila Corintinha - 60



Sítio Bom Jesus (Residencial Flamboyant) – 40



Pontos de atendimento às famílias:



Vila Corintinha - Rua Ana Gonçalves da Cunha



Sapê - Praça José Molina, Centro Comunitário



Vila São Benedito - Rua Cidreiras, 101



Jardim do Lago - Igreja Nossa Senhora das Graças (Rua Visconde Delamare)



A Secretaria de Saúde disponibilizou 160 galões de hipoclorito de sódio, com cino litros cada, para a limpeza das residências. O produto também pode ser utilizado para purificar a água para o consumo.



Campos do Jordão. Na Serra da Mantiqueira a chuva também foi forte. Em Campos do Jordão houve cinco quedas de árvores, cinco inundações, 11 escorregamentos de terra, além de nove vistorias em residências em áreas de maior risco.



Os bairros mais afetados, segundo a Defesa Civil, foram: Vila Matilde, Vila Nadir, Vila Sodipe, Britador e Vila Lolly, onde foram registrados escorregamentos de terra e queda de muros. Não houve vítimas, mas algumas famílias que moram nesses locais tiveram de deixar suas casas e se abrigar em casa de parentes. No Bairro Santa Cruz, um deslizamento atingiu a edícula de uma residência. Novamente sem vítimas.



A Vila Matilde registrou o maior índice de chuva da cidade. Choveu 57,4 mm. O Rio Capivari subiu em dois metros e transbordou. A Defesa Civil continua os trabalhos pelo município. A prefeitura reitera que, em casos de emergência, o cidadão deve entrar em contato pelo telefone 199.



Taubaté. Em Taubaté os estragos foram menores. De acordo com a prefeitura houve uma queda de barreira no Km 18 da Estrada Sete Voltas, com interrupção no fornecimento de energia pelo local, além do rompimento de uma manilha no Km 4 da Estrada Municipal do Rio Comprido. O Rio Uma teve uma elevação da capacidade e as estradas Sete Voltas, José Luiz e Estrada Municipal dos Remédios estão com interrupção no tráfego em alguns pontos.



Os bairros que apresentaram maior índice de chuva foram Independência (19,8 mm) e Cavex (36,8 mm).