Fortemente armados, criminosos invadem e explodem caixas eletrônicos em agência de Redenção da Serra

Daniela Santos

São José dos Campos



Uma agência bancária do Banco do Brasil foi invadida e danificada por explosivos na madrugada desta sexta-feira (17) em Redenção da Serra. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Militar, a invasão ocorreu por volta das 4h30. A polícia contou ao O VALE que, inicialmente, os criminosos – fortemente armados - bloquearam um acesso à base da PM localizada na rua XV de Novembro e ficaram próximos a um outro acesso.



Quando a equipe chegou à agência, os criminosos já haviam fugido. Os dois caixas eletrônicos do ambiente foram explodidos. Não há câmeras de segurança nas proximidades. Ainda de acordo com a polícia, foram pelo menos cinco carros utilizados na operação. A Polícia Civil investiga o caso.



Em nota, o Banco do Brasil informou que colabora com as autoridades para o esclarecimento do caso e que todas as agências da companhia possuem um plano de segurança aprovado pela Polícia Federal. O banco ainda ressaltou que não há previsão para reabertura da agência, mas que aqueles clientes que precisarem de atendimento presencial compareçam às agências localizadas na rua Bispo Rodovalho, 48, ou na Praça Dom Epaminondas, 84, ambas no centro de Taubaté.



Os prejuízos ainda não foram contabilizados pela polícia nem pelo banco.