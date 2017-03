Forte chuva volta a castigar São José

Home

- 19:36

Redação

São José dos Campos

Após a tempestade que deixou 480 famílias desalojadas, a chuva voltou a fazer estragos em São José nesta terça-feira. Novamente, o temporal do fim de tarde foi responsável por alagamentos e transtornos em diversos pontos da cidade.



De acordo com a prefeitura, até cerca de 19h30 haviam sido registradas pela Defesa Civil ocorrências de queda de muro de residências nos bairros Jardim Diamante e Jardim Nova Michigan, na zona leste, e na Vila São Bento, zona sul da cidade.



Também foram registrados alagamentos na Vila Santa Cruz e na Vila Guarani, no centro, onde a equipe de apoio social da prefeitura foi acionada. Também houve alagamento sob o viaduto do Vista Verde e na avenida Juscelino Kubtschek.



Chuva. Só na segunda-feira (6), em uma hora choveu o esperado para todo o mês de março. Os bairros mais afetados foram a Vila Corintinha (região central), Vila São Benedito (região sudeste), Residencial Cambuí (região sudeste) e bairro do Sapê (região leste).