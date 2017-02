Forte calor vai permanecer na RMVale durante toda a semana

Home

- 11:31

Daniela Santos

São José dos Campos



O calor de mais de 30ºC vai permanecer nas cidades do Vale do Paraíba por, pelo menos, mais esta semana, é o garante o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).



Nas duas maiores cidades da região, São José dos Campos e Taubaté, as máximas deverão ficar em torno dos 32ºC, com muito calor e pouquíssimas nuvens. As probabilidades de chuvas também são quase nulas.

Segundo o meteorologista Caetano Mancini, há um bloqueio atmosférico impedindo frentes frias na região.



“A temperatura não deve ter nenhuma mudança significativa. Estamos com um padrão de bloqueio atmosférico que impede que a frente fria passe pela região. Este padrão deverá se quebrar a partir de quarta ou quinta-feira e poderá ter chuvas”, explicou.

As maiores chances de chuva deverão ser nos trechos de serra.



Litoral. No litoral, as temperaturas poderão chegar até os 36ºC na sexta-feira (24), em Ubatuba e Caraguá.