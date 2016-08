Ford estende PPE por seis meses

Home

A Ford vai prorrogar o PPE (Programa de Proteção ao Emprego) implantado na fábrica de Taubaté desde março deste ano. Aprovada pelo governo federal, a medida reduz 20% da jornada e 10% dos salários.

Cerca de 1.500 funcionários serão impactados pelo programa, que deveria terminar amanhã e será estendido até o final de fevereiro de 2017.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, o PPE, que também já foi adotado pela Volkswagen, é uma forma de adequar à produção das montadoras à demanda de mercado e evitar demissões.

O sindicato confirmou que os termos da prorrogação permanecem os mesmos, com o novo período do PPE indo de 1° de setembro a 28 de fevereiro de 2017. O pacote foi aprovado em julho, dentro do prazo previsto pelas regras do PPE.

Em nota, a Ford confirmou a prorrogação do PPE. "Em razão da contínua deterioração das condições de negócios e consequente redução dos volumes de vendas e produção, a Ford informa que renovou o PPE para a unidade de Taubaté pelo período de 6 meses, até fevereiro de 2017".