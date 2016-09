Força-tarefa faz operação após morte de guarda municipal

Home

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e a Guarda Municipal de São José dos Campos deflagraram uma operação na região do Banhado e Zona Norte em busca dos criminosos responsáveis pela morte do guarda Ricardo da Silva Camargo, de 42 anos, executado a tiros no Parque da Cidade na madrugada de anteontem.



De acordo com a DIG, uma arma, objetos roubados e entorpecentes foram apreendidos na operação. Camargo, que estava há 16 anos na corporação, fazia ronda no Parque da Cidade e foi morto por bandidos que tentavam invadir a base da Guarda.



A prefeitura cedeu à Polícia Civil imagens registradas pelas câmeras de segurança instaladas próximo ao local do crime. Camargo foi enterrado na manhã desta sexta-feira.