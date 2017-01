Força-tarefa do Vale monitora 'rota do tráfico' entre São Paulo e Rio

Home

Polícia Federal e outras forças policiais mantém vigilância constante de facções criminosas que utilizam o Vale do Paraíba como principal rota de escoamento de drogas e de armas entre São Paulo e Rio de Janeiro



Camuflada no meio da carga de milhares de frangos, cerca de 6,5 toneladas de maconha estão armazenadas na carroceria do caminhão, tendo as favelas do Rio de Janeiro como destino, após terem passado por São Paulo. Logo ao chegar em Seropédica, no trecho fluminense da Via Dutra, o veículo foi parado pela polícia e ‘a casa caiu’.

Ocorrido em 2016, poucos dias antes do início das Olimpíadas, o caso é só um exemplo da importância estratégica da rodovia, que é responsável pelo transporte de 50% do PIB (Produto Interno Bruto) do país, também para criminosos organizados.

É a rota do tráfico entre as duas maiores cidades do Brasil, que são também os principais polos consumidores de drogas, que corta os municípios do Vale do Paraíba e tem um papel estratégico para as maiores facções do país, como PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), entre outras.

Somente no ano passado, às vésperas dos Jogos, a polícia localizou10 toneladas de entorpecentes a caminho do Rio, sendo que 80% delas foram transportadas pelo Vale.

Uma força-tarefa da segurança pública monitora a rota usada pelo tráfico. “Estamos atentos, nos esforçando ao máximo. Polícia Federal, policiais civis e militares e a Polícia Rodoviária”, afirmou o delegado da PF de São José, Vinícius Loque Sobreira.

Mapa. Além de corredor, a região é o entreposto (principalmente as cidades de Lorena e Taubaté) para as cargas de droga -- o material, vindo do exterior, chega ao RMVale e é então redistribuído.

A guerra entre o PCC e o CV, que está gerando tensão principalmente no sistema prisional, não abala o uso da rota, segundo a avaliação da PF. “O crime organizado possui ramificações, bandidos de São Paulo tem ações em outros estados e também há quadrilhas de outros estados que agem em São Paulo. Compete às forças de segurança estarem atentas, usando o serviço de inteligência”, declarou o delegado. Estima-se que 90% da droga e dos armamentos que chegam ao Rio passem pelo Vale.