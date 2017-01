Foco de epidemias, região vai criar inseticida contra dengue

Home

Fábrica que produz remédio biológico em larga escala contra o Aedes aegypti vai abrir as portas em Taubaté ano que vem

Caíque Toledo

Palco de seguidas epidemias de dengue nos últimos anos, o Vale do Paraíba se prepara para receber um reforço contra a proliferação do Aedes aegypti.

Em 2018, a BR3, startup de biotecnologia, vai instalar uma fábrica em Taubaté que vai produzir um inseticida biológico em larga escala para combater transmissor de dengue, zika e chikungunya. O investimento será de R$ 20 milhões.

O anúncio foi feito na última quarta-feira pela Investe São Paulo, programa do Estado que fomenta investimentos. De acordo com a BR3, o principal foco da fábrica será o aumento da produção do DengueTech, um inseticida biológico que, quando colocado na água, inibe por 60 dias a procriação do mosquito. Atualmente, a produção é feita em uma incubadora da USP (Universidade de São Paulo).

A DengueTech já foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e é comercializada normalmente. “Escolhemos Taubaté por estar no próxima a vários ICTs [Instituições de Ciência e Tecnologia], apresentar um dos melhores IDHs do país, estar no centro dos principais mercados consumidores, e com excelente situação logística para a internacionalização dos negócios da companhia”, declarou Rodrigo Perez, sócio-fundador da empresa, que agradeceu o governo Ortiz Junior (PSDB) pela implantação do projeto na cidade.

As obras de construção da unidade devem começar no segundo semestre deste ano, e o local ainda não foi divulgado. São 14 mil metros quadrados no terreno, sendo 5.000 de área construída.

Epidemia. O Vale sofreu com epidemias de dengue nos últimos anos. Só em 2016, por exemplo, as duas maiores cidades da região, São José e Taubaté, registraram 5.000 casos da doença. São José teve em 2015 a pior epidemia de sua história, com 14.429 casos confirmados e 10 vítimas fatais. Em Taubaté, a situação é ainda pior: a cidade viveu epidemia da doença nos últimos quatro anos.

Para 2017, as duas cidades intensificaram as ações contra o Aedes aegypti: São José está com 176 agentes de combate nas ruas para vistorias as residências, e, em Taubaté, uma parceria com o exército vai fiscalizar os principais focos do mosquito.

Construção abrirá 200 empregos

Criado pela BR3, o DengueTech já está sendo comercializado por algumas empresas e disponível para venda comum, na modalidade Venda Livre (o que permite a distribuição e uso pela municipalidade ou a compra no mercado por qualquer cidadão). De acordo com a empresa, a ideia é que a expansão de sua venda leve a companhia a um faturamento total de R$ 10 milhões em 2017.

Empregos. A empresa afirma que a obra deve começar ainda no segundo semestre deste ano, e deve gerar cerca de 200 empregos em Taubaté. “Consideramos muito importante a vinda da BR3 para nossa cidade. Além da geração de empregos diretos e indiretos, a instalação de uma indústria deste porte é motivo de orgulho para Taubaté, que trata o combate ao mosquito Aedes aegypti como prioridade”, afirmou o prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB).