FNDE envia R$ 80 milhões para Educação na região

Quantia, que deverá ser destinada para São José, Taubaté e Jacareí, é referente ao salário-educação

As três maiores cidades da RMVale irão receber R$ 80,2 milhões do Ministério da Educação em 2017. A estimativa de repasse, divulgada pelo governo federal na última sexta-feira, é referente à contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social.

A distribuição aos municípios será feita pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Na região, São José dos Campos terá acesso à maior fatia. A previsão para a cidade é de R$ 37,1 milhões. Taubaté deverá receber R$ 30,9 milhões. Jacareí tem previstos R$ 12,1 milhões até o fim deste ano.

A distribuição dos recursos é feita com base no número de matrículas no ensino básico.

Pagamento. De acordo com a lei 9.766/1998, artigo 7º, é vedado o pagamento de pessoal. Portanto, o valor não pode ser utilizado para pagar o salário de pessoal docente e demais trabalhadores da Educação.

“Esse salário-educação é uma das principais fontes de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino no país, ao lado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação”, disse o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro.

Ao receberem esses recursos, as cidades devem aplicar esses valores em programas, projetos e ações voltados para o financiamento da educação básica pública.

Os municípios também podem estender à educação especial, desde que esteja vinculada à educação básica.

Recursos. Em São José dos Campos, cidade que vai receber a maior fatia dos repasses, a verba será investida em melhorias de escolas. “A Secretaria de Educação e Cidadania vai utilizar os recursos do salário-educação para despesas com custeio da Educação, aperfeiçoamento dos professores, melhorias nas escolas. Toda a verba precisa ser utilizada no sistema de ensino com despesa voltada ao aluno”, informou a administração em nota.