'Fluxos do funk' voltam à avenida Anchieta em São José

16:49

Danilo Alvim

São José dos Campos

Após trégua, os fluxos do funk voltaram com tudo à avenida Anchieta e tiram o sono dos moradores no centro de São José dos Campos. Regados a som alto, consumo de drogas e bebidas alcoólicas, o 'pancadão', levou mais de 500 pessoas a avenida nesta sexta-feira (31).

De acordo com moradores, os fluxos vem acontecendo desde o último final de semana, e, apesar das denúncias, não há controle por parte da fiscalização. "Ontem [sexta] o bicho pegou. O barulho é tão alto que treme até a janela de casa. Só consegui dormir 5h, quando ficou mais calmo", disse um morador da avenida, que afirmou ter feito mais de 10 denúncias ao 190.

Principal endereço dos fluxos no ano passado, a avenida chegou a receber reforço da fiscalização após os fluxos virem à tona, mas, segundo moradores, não houve continuidade. "Depois que saiu a reportagem houve mobilização, a polícia fez megaoperação na avenida, blitz, colocaram cone, mas não deram prosseguimento. Quando começou semana passada, achamos que iam tomar providência, mas não foi o caso", disse outro morador.

Hoje pela manhã, segundo moradores, foram encontrados pinos de cocaína, e garrafas de vodka espalhadas pela avenida. Os objetos foram retirados pela prefeitura.

Sem sossego. O encontro, que é marcado pelas redes sociais, reúne em sua grande maioria adolescentes vindo de diversas regiões da cidade, sendo realizado, onde há menor concentração de policiais. Na Anchieta, por exemplo, os participantes começam a se reunir do deck da avenida.

"É moto subindo e descendo a avenida na contramão acelerando. Eles ficam com o veículo parado e o porta mala aberto com som alto", disse.

Fiscalização. Em fevereiro, a prefeitura e a Polícia Militar iniciaram uma ofensiva contra os fluxos. Equipes da Guarda Civil, PM e agentes de trânsito estiveram em alguns dos pontos onde a festa acontece para coibir a perturbação de sossego.

De acordo com a Lei Municipal 8.940/2013, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público, a multa para quem promove som alto vai de R$ 1.337,84 a R$ 26.756,96, valor que varia conforme os limites de decibéis apurados e em caso de reincidência na infração.