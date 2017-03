'Fluxos do funk' chegam ao novo Pinheirinho em São José

Home

- 20:01

Bailes, regados a drogas, violência e som alto, já provocaram a morte de ao menos quatro pessoas nos últimos dois anos na cidade

Redação

São José dos Campos

Entregue aos moradores em dezembro do ano passado, o Residencial Pinheirinho dos Palmares, na zona sudeste de São José, já está sofrendo com o tráfico de drogas e também passou a receber 'fluxos' do funk, bailes que já provocaram ao menos quatro mortes na cidade nos últimos dois anos.

De acordo com os moradores, a festa acontece aos sábados, com som alto, consumo de drogas e também prostituição. Os fluxos acontecem de madrugada, e, no Pinheirinho dos Palmares, na chamada rua 5

Os convites estão sendo feitos até pelo WhatsApp: em mensagens enviadas por organizadores, o baile é descrito que 'não tem hora para acabar', que homens devem 'trazer o que for beber e som' e que mulheres 'venham com suas amigas, tias, primas...'. A mensagem ainda alerta para participantes 'colar na disciplina' e 'sem perreco'.

Moradores do bairro relatam que existe a cobrança de uma taxa de R$ 25 para segurança. O local abriga um total de 1.461 famílias que foram retiradas acampamento sem-teto do Pinheirinho, na zona sul, em janeiro de 2012. O caso ganhou repercussão nacional.

Fiscalização. De acordo com a Polícia Militar, há um policiamento preventivo e ostensivo naquela região, visando coibir atos ilícitos e preservar a ordem pública.

Apesar de moradores relatarem que a polícia foi chamada durante os bailes para tentar acabar com o problema, a PM informou que em seu banco de ocorrências não há nenhum chamado de atendimento de perturbação ao sossego público no bairro, no dia dos bailes.

No mês passado, a prefeitura iniciou, em conjunto com a polícia, uma ofensiva para coibir os fluxos. As primeiras ações aconteceram no centro e na zona oeste. De acordo com a Lei Municipal 8.940/2013, sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego, a multa para quem promove som alto vai de R$ 1.337,84 a R$ 26.756,96, valor que varia conforme os limites de decibéis apurados e em caso de reincidência na infração.