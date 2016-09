Fluxo ‘dribla’ força-tarefa e volta ao centro de São José

Home

Regados a droga e álcool, bailes de rua superam blitze do poder público e voltam a bombar na Anchieta

Danilo Alvim

São José dos Campos

Os ‘fluxos do funk’ conseguiram driblar a força-tarefa criada pelo poder público e já estão ‘bombando’ novamente na avenida Anchieta, localizada no centro de São José.

Os bailes de rua regados a álcool e uso de entorpecentes, além de som no último volume chegam a atrair aproximadamente1.000 pessoas nos finais de semana.

“O som alto dos carros já virou normal para a gente. Até a janela de casa treme. Fui conseguir dormir só às 6h”, declarou um morador da área, que pediu para não ter o nome revelado.

Segundo a comunidade, a Polícia Militar e a Guarda Municipal são acionadas, no entanto o fluxo continua. “Ligamos na polícia e eles dizem que o problema é da prefeitura. Não sabemos o que fazer”, disse um morador da Anchieta.

Outro morador disse que a filha teve que pedir ajuda à polícia para conseguir entrar em casa na sexta-feira.“Ela teve que dormir na casa da irmã. Pedimos ajuda para a PM, mas ela falou que não podia intervir porque poderiam depredar a viatura”.

Os comerciantes dizem que o movimento dos bares da avenida caiu fortemente, já que os clientes têm medo de assaltos. “O pessoal do fluxo ameaça os comerciantes para usar o banheiro dos estabelecimentos sem consumir nada ”.

De acordo com moradores, após a divulgação do fluxo em julho, uma megaoperação que reuniu Conselho Tutelar, Guarda, PM e Polícia Civil foi realizada na avenida.

“Depois esfriou e eles começaram a voltar devagar. Uma semana vai 100, na outra 300 e assim vai até ficar incontrolável”, disse outro morador.

Outro lado. A PM informou, em nota, que tem intensificado o policiamento no local e ressaltou que as reclamações ocorrem principalmente pela perturbação do sossego dos moradores, que pela lei municipal deve ser fiscalizada pelos agentes fiscais de posturas, agentes fiscais ambientais, guardas municipais e agentes de trânsito.

A prefeitura afirmou que tem se reunido com a PM, Promotoria e outros órgãos, com objetivo de traçar novas medidas em relação à avenida. Em 2016, foram feitas 40 ações conjuntas contra o fluxo.