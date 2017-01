Fim do primeiro lote para o show do RPM em São José

Home

- 16:14

Redação

São José dos Campos



Acaba nesta terça-feira (31) a oportunidade de comprar os ingressos para o show do RPM ainda no primeiro lote, em São José.



A turnê é comemorativa pelos 30 anos do lançamento do album de maior sucesso “Rádio Pirata ao Vivo”, o show acontecerá no próximo dia 11, no Clube Luso Brasilieiro.



Os ingressos estão a venda em diversos pontos nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté ou pelo site do Quero Ingressos.



Confira os valores:



Pista R$ 25

Área Vip R$ 60

Camarote Individual R$ 80

Mesa para 4 pessoas R$ 400 e R$ 500

Camarote Privativo para 10 pessoas R$ 1.200 e R$ 1.500