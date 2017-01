Fim de semana terá temperaturas mais amenas, mas sensação de calor permanece na região

Home

- 15:25

Daniela Santos

São José dos Campos



O fim de semana deve apresentar temperaturas mais amenas do que as registradas nos últimos dias na RMVale. Mas não dispensará o uso do protetor solar por conta da sensação térmica de calor e das radiações solares.



De acordo com o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), uma frente fria que passa pelo oceano alinha a umidade para a região sudeste, favorecendo dias com mais nebulosidade.



“No verão, geralmente, há períodos mais secos, mesmo e temperaturas elevadas e, ao mesmo tempo, períodos de mais nebulosidades”, afirmou o meteorologista Diogo Arsego.



Tempo. Em São José dos Campos e Taubaté, as máximas deverão ficar em torno dos 29ºC no sábado e também no domingo e com possibilidade de pancadas de chuvas, típicas de verão, no fim da tarde.



Nas quatro cidades do Litoral Norte, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, as máximas chegarão em torno aos 30ºC. É preciso ter alerta quanto aos raios que costumam cair junto com as tempestades, principalmente aqueles que estão nas praias.



Já na Serra da Mantiqueira, um pouco mais de frio é esperado. Campos do Jordão registrará 22ºC neste sábado e tem previsão de chuva mais intensa