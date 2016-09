Fim de semana tem cerco da PM contra roubos

Home

São José dos Campos

A Polícia Militar fechou o cerco contra roubos na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), neste fim de semana, com a prisão de suspeitos e objetos recuperados.

Nesta segunda-feira em Caçapava, policiais militares prenderam um criminoso com dois punhais e uma toca ninja por tentativa de roubo.

Ainda em Caçapava, no último domingo, um criminoso foi preso em flagrante por roubo. Com ele foi encontrado uma arma calibre 38 com quatro munições.



No sábado em Jacareí, um adolescente foi detido com uma moto roubada.



São José. Ontem em São José, a PM prendeu dois suspeitos que estavam com uma arma calibre 38 e uma moto roubada. No sábado, um adolescente foi detido com celular e relógio roubados. De acordo com a PM, a constatação de roubo do celular só foi possível através de consulta do IMEI do aparelho.