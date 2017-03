Fim de semana deve ter tempo instável na região

Home

- 15:01

Daniela Santos

São José dos Campos



Os dias devem continuar nublados durante o fim de semana na região, de acordo com as previsões meteorológicas do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).



Nesta sexta-feira (3), o clima deve continuar mais fresco e há chances de chuva no fim da noite. No sábado e no domingo as pancadas voltam a aparecer no fim da tarde e com trovoadas. Em alguns trechos de serra poderá cair até granizo.



No litoral norte, o sol deverá aparecer pela manhã, mas no período da tarde haverá nuvens e pancadas, mas nada que espante o clima abafado. As máximas em Ubatuba deverão ficar em torno dos 33ºC e em Ilhabela o domingo pode apresentar temperatura de até 35ºC.



Segundo a meteorologista Marília Nascimento a previsão de nebulosidade deve ser prevalecer até o meio da próxima semana.



“Na terça e quarta-feira as chuvas devem diminuir, mas ainda aparecerão. Indicamos que, mesmo com o céu entre nuvens, as pessoas evitem se expor ao sol nos períodos de maior intensidade dos raios e que se protejam também”, explicou.



Os índices de raios ultravioletas ficarão em torno 12 a 13, considerados em categoria elevada.