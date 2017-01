Filho de Teori confirma que ministro estava em avião que caiu em Paraty

Home

17:59

Agência Brasil

Brasília



Um dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, Francisco Zavascki, confirmou pela rede social Facebook que o pai estava no avião que caiu na tarde de hoje (19) em Paraty (RJ). Ainda não há informações oficiais a respeito de sobreviventes do acidente. A presidente do STF, Cármen Lúcia, que estava em Belo Horizonte, retorna neste momento a Brasília.



A aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, com quatro pessoas a bordo.



O Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, e está parcialmente submerso.



Na hora do acidente, chovia forte em Paraty e a região estava em estágio de atenção.