Fila da habitação supera população de 22 cidades da RMVale

Somados, municípios de São José dos Campos e de Taubaté têm mais de 20 mil famílias à espera de lar



Caíque Toledo

São José dos Campos

O número de pessoas que esperam na fila da habitação apenas em São José dos Campos e Taubaté já ultrapassa a população de mais da metade das cidades da RMVale. Os mais de 20 mil cadastrados à espera da casa própria nos dois maiores municípios da região representam mais do que o total de moradores de 22 das 39 cidades da região.

São pessoas que há anos esperam na fila pelo sorteio de um lar. Que ainda não perderam a esperança pelo sonho da casa própria. “Faz oito anos que estou esperando. Trabalho, sustento meus filhos, cuido dos meus pais, com muita luta, mas não me sobra dinheiro pra comprar uma casinha”, conta um guarda noturno de São José, que preferiu não se identificar. “Preciso sair do aluguel urgente, mas nunca fui sorteado. A gente em casa vai lutando em busca desse sonho”, completou.

Sorteio. Em Taubaté, são 4.000 famílias na fila. Em São José, são mais de 16 mil. Famílias que ficam na expectativa de uma ligação para receberem as chaves do novo lar. “Todo ano renovo tudo que acontece, como por exemplo mudança de endereço, se está ou não desempregado. Mas eles não informam nada”, disse uma moradora de São José, na fila há 14 anos. “Todo ano é esse resultado. Nunca nem recebi carta para participar dos sorteios”, conta.

A fila da casa própria na cidade teve início em 1999, quando as primeiras famílias foram cadastradas para a espera por uma casa. Os critérios para conseguir o lugar na fila são, além do tempo de espera, tempo de residência no município, renda familiar e número de dependentes legais.

Pinheirinho. Enquanto esperam o sorteio para recomeçar a vida em um novo lar, muitos moradores de São José viram pessoas contempladas no conjunto Pinheirinho dos Palmares venderem e alugarem suas novas casas. O ato, proibido pelas regras do programa habitacional, foi revelado por O VALE com exclusividade na edição do último fim de semana.

“Ficamos indignados, porque tem gente que precisa, como eu, e ficamos esperando. Hoje em dia para manter uma casa é difícil, ainda mais nessa crise. Desempregada, pagando aluguel”, afirmou uma joseense, que está na fila da habitação desde 2010. “Eles não falam nada. O restante de nós fica anos esperando. Tem gente que nem precisa ganhando, e gente que precisa nunca é sorteado”, completou.

No novo conjunto, as casas foram entregues para famílias que invadiram o antigo terreno do Pinheirinho, alvo de uma reintegração de posse no ano de 2012.

Fila da habitação é maior que a população de...

-Arapeí: 2.477

-Areias: 3.743

-Redenção da Serra: 2.852

-São José do Barreiro: 4.070

-Monteiro Lobato: 4.261

-Canas: 4.660

-Lagoinha: 4.823

-Jambeiro: 5.739

-Silveiras: 5.955

-Santo Antônio do Pinhal: 6.537

-Natividade da Serra: 6.679

-Lavrinhas: 6.822

-Igaratá: 9.025

-Roseira: 10.029

-Bananal: 10.382

-São Luís do Paraitinga: 10.458

-São Bento do Sapucaí: 10.478

-Queluz: 11.894

-Piquete: 13.884

-Santa Branca: 13.934

-Paraibuna: 17.724

-Potim: 19.899

*Fonte: Seade / 2014