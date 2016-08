Festa de 139 anos de Eugênio de Melo prossegue com ritmos populares

Home

- 13:33



Prossegue neste fim de semana as comemorações dos 139 do distrito de Eugênio de Melo. A abertura da arena de show foi neste sábado à noite (27), o espaço recebeu o melhor da música tradicional brasileira com a Banda Popular do Vale.

A Arena de Show este ano foi montada ao lado da Estação Ferroviária, que amanhã, domingo (28) terá a obra de revitalização entregue para o distrito.

Ninguém ficou parado com a Banda Popular do Vale que trouxe animação com ritmos bem diversificados como samba, samba rock, rock nacional dos anos 80 e MPB dançante.

Interpretando canções de músicos que fizeram história Tim Maia, Jorge Ben Jor, Jair Rodrigues, Caetano, Djavan, Seu Jorge, Legião Urbana, Cidade Negra, Zeca Pagodinho. Tudo na voz dos vocalistas Paulo Querubim e com participações de Everton Rocha.

Cantaram Burguesinha, Alquimistas, Samurai, Sina, País e Filhos, Samba pras moças, Deixa a vida me levar, entre outras.

“É sempre bom ter uma animação aqui em Eugênio, o pessoal daqui gosta muito desta diversão”, contou o auxiliar de serviços gerais Mateus Bernardo.

“Gostei deste novo lugar do show, a estação também ficou bem arrumada e a banda é animada”, disse o estudante Rodolfo Lima

“Essa banda é animada, é bom de dançar e festa tem que ser assim com som animado”, falou a balconista Tereza Capacho.

“A festa é sempre bem organizada e o povo daqui participa, vem com a família, comem, dançam, é bem legal”, comentou a estudante Cristiane de Paula.

A festa prossegue neste domingo (28) na arena de show, desta vez no ritmo sertanejo, a partir das 20h sobe o palco a dupla Jannio e Juann e as 21h os músicos Paulo e Rafa.

As duplas são conhecidas por fazer shows no Vale do Paraíba e sul de Minas, os cantores interpretam canções dos grandes nomes da música sertaneja e composições próprias.

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR) organizou atividades culturais na Casa de Cultura Rancho do Tropeiro Ernesto Villela. E também, programou eventos para a entrega da obra de revitalização da Estação Ferroviária de Eugênio de Melo.

Programação

Domingo (28) – local: avenida 7 de setembro,154

10h - Entrega da revitalização da Estação Ferroviária Eugênio de Melo

Desfile de Bonecões

Banda de Santana

Coral do Rancho do Tropeiro

Exposição fotográfica “Memórias da Estação”

15h30 - Festas Populares (Moçambique e Divino)

Domingo (28)

20h - Dupla Jannio e Juann

21h - Dupla Paulo e Rafa

Arena de Shows (ao lado da Estação Ferroviária)

Atividades Casa de Cultura Rancho do Tropeiro Ernesto Villela

(Avenida Ambrósio Molina, 184)

Até 31/08 - domingo

10h - Exposições: “Eugênio de Melo sobre Telas” e “Narração, Fotos, Poesia sobre Eugênio de Melo”

A festa de aniversário de Eugênio de Melo é uma iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Assessoria de Eventos Oficiais e conta com a parceira da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR).