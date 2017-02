Ferramenta ajuda a fiscalizar a atuação dos parlamentares

Home

Nos sites de O VALE e Gazeta de Taubaté, será possível saber como cada vereador votou em cada projeto e sua trajetória política



Redação

São José dos Campos

Eleitos para serem os representantes do povo, os vereadores de São José dos Campos e Taubaté iniciam, nos próximos dias, os trabalhos nas sessões ordinárias das Câmaras das duas maiores cidades da região.

E, para facilitar o acompanhamento da atuação de cada um dos parlamentares, os jornais O VALE e Gazeta de Taubaté lançam uma ferramenta que vai ajudar o leitor a fiscalizar a Câmara.

Disponível no site dos jornais, o ‘Acompanhe seu vereador’ trará as principais informações de cada eleito, como contatos, dados da trajetória política e a atuação nas comissões permanentes, assim como os bens declarados na eleição e também os processos judiciais a que cada um responde.

No decorrer da legislatura, a ferramenta irá informar como cada parlamentar votou ou se posicionou diante dos principais projetos debatidos em plenário. “É mais um facilitador. É comum muitas vezes o eleitor acompanhar apenas o trabalho da prefeitura e esquecer de fiscalizar também os vereadores. Com a nossa ferramenta, em dois cliques qualquer cidadão pode acompanhar como está sendo o trabalho de quem o representa na Casa de Leis”, afirmou o editor de internet de O VALE, Caíque Toledo.

Fiscalização. Para Ednelson Prado, professor da Unitau (Universidade de Taubaté) e especialista em marketing político Ednelson Prado, a ferramenta pode reforçar o interesse do eleitor por acompanhar o dia-a-dia do poder Legislativo. “Tudo que o cidadão tiver de possibilidade de acesso é extremamente importante. Não que os vereadores não trabalhem com a verdade, mas seus canais oficiais trabalham com os interesses que eles têm”, analisou Prado.

“Não adianta o cidadão não acompanhar. A gente cobra muito que haja um acompanhamento direto da imprensa nos vereadores, uma divulgação, mas o eleitor também tem que ter essa disposição para querer buscar informações e querer se informar”, completou.

Para o presidente da Câmara de São José, Juvenil Silvério (PSDB), a ação do jornal ajuda o cidadão a verificar a transparência do Legislativo. “É muito positivo. É uma ferramenta que reforça a transparência do serviço público, um canal direto de verificação para o eleitor acompanhar a representação popular na Câmara”, afirmou o vereador.

A ferramenta também deixará o espaço aberto para que os vereadores estabeleçam um canal de diálogo direto com os leitores. Os parlamentares poderão escrever e enviar artigos para emitir as suas opiniões sobre qualquer tema. Não haverá uma cota diária, semanal ou mensal para esse fim.

Página vai mostrar a relação de processos

Uma das principais informações disponíveis nessa ferramenta é a relação de processos a que cada vereador responde. São listadas as ações que são referentes à atuação pública de cada parlamentar.

Em São José, por exemplo, sete dos 21 vereadores -- Amélia Naomi (PT), Fernando Petiti (PSDB), Juvenil Silvério (PSDB), Robertinho da Padaria (PPS), Valdir Alvarenga (SD), Wagner Balieiro (PT) e Walter Hayashi -- respondem a um mesmo processo, movido pelo PSTU, que aponta irregularidades no aumento salarial concedido a prefeito, vice e vereadores e aos 27 secretários ainda no exercício de 2009. Robertinho da Padaria ainda é réu em um processo por estelionato.

Em Taubaté, 9 dos 19 vereadores são réus em ações de improbidade administrativa do Ministério Público: Graça (PSD), Digão (PSDB), Gorete Toledo (DEM), Orestes Vanone (PV), Alexandre Villela (PTB), Bobi (PV), Diego Fonseca (PSDB), João Vidal (PSB) e Noilton Ramos (PPS).