Feriado vai ter 40ºC e 700 mil nas estradas da RMVale

Home

- 20:39

Dica para os motoristas é evitar viajar à tarde nessa sexta e também na segunda-feira; trânsito fica intenso e o calor também



Bruna Soares

São José dos Campos

Um calor de 40ºC e mais de 700 mil veículos nas estradas da região. Esse é o resumo da expectativa das cidades da RMVale para o fim de semana do Ano Novo, que vai movimentar turistas por toda a região.

De acordo com as concessionárias das vias que cortam o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, mais de 700 mil veículos passarão entre essa sexta e a próxima segunda-feira (2) por Tamoios, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e pelos trechos da região de Carvalho Pinto e Presidente Dutra.

Na previsão do tempo, muito calor: sexta e sábado, os dois últimos dias do ano, serão, justamente, os dias mais quentes de 2016. De acordo com o Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), a movimentação do ar terá como resultado um calor de 40ºC nas cidades do Litoral Norte e bem aproximado em São José e Taubaté.

"Como as pancadas de chuva ocorrem de forma mais isolada, temos mais horas e áreas com maior exposição de radiação solar, que é forte esta época do ano e com isto as temperaturas estão ainda mais elevadas nos últimos dias", afirmou a meteorologista do instituto, Caroline Vidal. Há possibilidades de pancadas de chuva no Ano Novo, porém de forma mais isolada e não tão generalizadas.

Viagem. Nas estradas, os motoristas não terão vida fácil. Quem quiser ir de São José para Caraguatatuba pela rodovia dos Tamoios precisará de paciência: a expectativa é de lotação das 14h às 20h dessa sexta e das 7h às 14h de sábado. Na volta para casa, os horários mais cheios serão das 12h às 20h do domingo.

Ligando Taubaté a Ubatuba, a Oswaldo Cruz deve receber sozinha mais de 64 mil carros. O pico de veículos deve ser até a meia noite dessa sexta e durante toda a próxima segunda-feira, dia 2.

Quem quer fugir da praia, a Floriano Rodrigues Pinheiro deve receber 55 mil veículos. A dica é evitar a estrada nessa sexta e também a segunda-feira. Na Dutra, 230 mil veículos devem passar pelo Vale até domingo. A Carvalho Pinto estima mais de 400 mil veículos em toda sua extensão de sexta até a próxima terça-feira (3).

Rodoviárias de Taubaté e São José esperam fluxo de 70 mil pessoas



Daniela Santos

São José dos Campos

Cerca de 70 mil pessoas devem embarcar pelos dois maiores terminais rodoviários do Vale do Paraíba durante essa semana de réveillon.

De acordo com a administração da rodoviária de São José dos Campos, aproximadamente 40 mil pessoas partirão da cidade para curtir a virada de ano ao lado de amigos e familiares. Por dia, cerca de oito mil pessoas estão embarcando ao seu destino, sendo que a média nos demais períodos do ano é de cinco mil.

Em Taubaté, cerca de seis mil pessoas estão passando pelo terminal diariamente essa semana, três vezes mais que s dias comuns. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e as quatro cidades do Litoral Norte. Os dois terminais comunicaram que as empresas disponibilizarão ônibus extras para viagens de última hora.